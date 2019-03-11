أردوغان يتهم مسيرة نسوية بالإساءة للإسلام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسيرة نسوية جرى تنظيمها في وسط اسطنبول يوم الجمعة الماضي بالإساءة للإسلام بالاستهزاء بالأذان للصلاة، عندما احتشدت آلاف النساء في وسط اسطنبول مساء يوم الجمعة للقيام بمسيرة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهن.

وعرض أردوغان خلال حشد انتخابي أذاعه التلفزيون يوم الاحد فيديو جرى تصويره أثناء المسيرة، يظهر نساء يرددن هتافات بينما يرتفع صوت الآذان من مسجد قريب.

وقال أردوغان للحشد "أساءوا للأذان بترديد الشعارات وبالصفير والاستهزاء". وقالت نساء شاركن في المسيرة على تويتر إن ترديد الهتافات والصفير كانا ضمن فعاليات المسيرة، ولم يكن الهدف منها الاستهزاء من الأذان للصلاة الذي بدأ أثناء المسيرة.

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وعادة ما تمنع الشرطة التركية الاحتجاجات في وسط اسطنبول وفي أماكن أخرى. وشددت أنقرة القيود بعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب في عام 2016، ورفعت حالة الطوارئ في يوليو تموز الماضي. وجاء حشد أردوغان قبيل الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس آذار، لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.

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