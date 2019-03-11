شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تعتمد حزما لدعم التكنولوجيا الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين إن أبوظبى وافقت على سلسلة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم إماراتى (272 مليون دولار) لدعم مشروعات التكنولوجيا الزراعية. وقال ولى عهد أبوظبى فى تغريدة إن الحزم تهدف "لاستقطاب شراكات عالمية تدعم جهودنا فى البحث العلمى والتطوير فى مجال التكنولوجيا الزراعية". وأضاف "نتطلع الى جعل أبوظبى مركزا عالميا رائدا للابتكار الزراعى فى البيئات الصحراوية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبى تعتمد حزما لدعم التكنولوجيا الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.