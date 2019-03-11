شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب الفلسطينى بسام سامى عثمان صافى (22عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فى 22 فبراير الماضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة صباح اليوم الاثنين، استشهاد الشاب متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل نحو أسبوعين بمسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان الشاب الفلسطينى قد أصيب بقنبلة غاز برأسه بشكل مباشر ما أدى لإصابته بجروح بالغة الخطورة أدت إلى استشهاد صباح اليوم.

وفى سياق أخر اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، اثنين من الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة.

وقال زكريا بكر رئيس اتحاد لجان الصيادين بغزة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية قامت باعتقال اثنين من الصيادين من غرب منطقة الواحدة على بعد أقل من ميل واحد.

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وأكد رئيس اتحاد لجان الصيادين بغزة - فى تصريح له- أنه تم نقل الصيادين المعتقلين إلى جهة مجهولة.

كانت زوارق الاحتلال قد اعتقلت امس اثنين من الصيادين فيما اعتقلت الجمعة أربعة آخرين.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.