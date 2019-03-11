شكرا لقرائتكم خبر عن فلاى دبى لا تزال تثق فى صلاحية أسطولها من طائرات بوينج 737 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت متحدثة باسم شركة فلاى دبى اليوم الاثنين إن الشركة لا تزال تثق فى صلاحية طائراتها من طراز بوينج 737 وذلك بعد يوم من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وتدير فلاى دبى أسطولا من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8. وأوقفت هيئة الطيران الصينية والخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز استخدام هذا الطراز فى رحلاتها. وذكرت المتحدثة "نراقب الوضع ومستمرون فى التواصل مع بوينج... سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

Advertisements