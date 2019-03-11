شكرا لقرائتكم خبر عن فلاى دبى لا تزال تثق فى صلاحية أسطولها من طائرات بوينج 737 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت متحدثة باسم شركة فلاى دبى اليوم الاثنين إن الشركة لا تزال تثق فى صلاحية طائراتها من طراز بوينج 737 وذلك بعد يوم من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8.
وتدير فلاى دبى أسطولا من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8. وأوقفت هيئة الطيران الصينية والخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز استخدام هذا الطراز فى رحلاتها. وذكرت المتحدثة "نراقب الوضع ومستمرون فى التواصل مع بوينج... سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".
كانت هذه تفاصيل خبر فلاى دبى لا تزال تثق فى صلاحية أسطولها من طائرات بوينج 737 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.