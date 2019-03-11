شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: الرئيس الإيرانى يصل إلى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة العراقية اليوم الاثنين إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى وصل إلى بغداد وذلك فى زيارة رسمية تهدف إلى دعم النفوذ الإيرانى فى العراق وتعزيز العلاقات التجارية. وبهذه الزيارة تهدف إيران إلى أن تبعث رسالة قوية بأنها تحتفظ بنفوذها فى كثير من أنحاء المنطقة رغم العقوبات الأمريكية.

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