زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية الروسي إلى الخرطوم

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الخرطوم- سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول المسؤول الروسي الذي سيزور الخرطوم: "سيأتي نائب وزير الخارجية الروسية والمسؤول الشرق الأوسطي وأفريقيا في الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وذكرت الصحيفة "الانتباهة" المستقلة، أمس الأحد، عن مصادرها، أن "مسؤولا روسيا رفيع سيصل العاصمة الخرطوم مع نهاية الأسبوع الجاري"، مضيفة أنه "سيقابل عددا من المسؤولين السودانيين بالحكومة، وسيجري محادثات حول تطورات الداخلية في البلاد، بجانب تطورات الإقليمية والدولية".
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة المسؤول الروسي "تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين التي ستشهد تطورات مهمة".
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