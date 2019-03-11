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روسيا ترصد 21 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

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sokolov9686

موسكو- سبوتنيك. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ 2079 عملية إنسانية ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3296.97 طن.

وخلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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