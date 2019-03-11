وتسببت راكبة سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاعھا، بعدما فاجأت الجمیع بنسیانھا الرضیع في المطار.
ووثق مقطع فیديو متداول محادثة بین قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلالھا قائد الطائرة التحضیر لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضیع نسیته أمه في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة... كيف تصرف الطيار (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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