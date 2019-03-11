سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة... كيف تصرف الطيار (فيديو)

وتسببت راكبة سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاعھا، بعدما فاجأت الجمیع بنسیانھا الرضیع في المطار.

ووثق مقطع فیديو متداول محادثة بین قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلالھا قائد الطائرة التحضیر لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضیع نسیته أمه في المطار.