الرئيس الإيراني يصل العراق في أول زيارة رسمية

بغداد/إبراهيم صالح/الخليج 365-

وصّل الرئيس الإيراني حسن روحاني، العاصمة العراقية، الإثنين، في أول زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية طلب عدم الإشارة إلى إسمه، للأناضول، إن "الرئيس الايراني وصل إلى مطار بغداد الدولي صباح اليوم، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وكان في استقباله وزير الخارجية محمد الحكيم".

وأضاف ان روحاني توجه فور وصوله الى مدينة الكاظمية (تضم مرقد الامام الكاظم) قبل استقباله الرسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام.

وأوضح المصدر أن "روحاني سيلتقي خلال زيارته، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح والمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، الى جانب لقاءات جانبية مع القيادات العراقية".

وبيّن المصدر أن "الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، سيوقع البلدان خلالها على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية".

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وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة أمريكا، وتقود العراق حاليا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.

ويبدو أن زيارة روحاني ستركز بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالاقتصاد في مسعى من طهران لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين في وقت تعاني فيه من عقوبات مفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

ويبلغ حجم التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار. وعبرا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن خطط لزيادة حجم التبادل إلى 20 ملياراً متجاهلين العقوبات الأمريكية.

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