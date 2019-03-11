بدء تسجيل الطلاب الأجانب الذين يعاملون كأبناء الوطن

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت وزارة التعليم، أمس الأحد، عملية تسجيل الطلاب غير السعوديين، والذين يعاملون معامة أبناء المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلاب من غير السعوديين يشمل أبناء (أفراد القبائل النازحة – مواطني دول الخليج – الجالية اليمنية – الدبلوماسيين).

وأشارت إلى أن الطلاب يمثلون المرحلة الرابعة من مراحل تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٤٤١هـ.