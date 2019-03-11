- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
بدأت وزارة التعليم، أمس الأحد، عملية تسجيل الطلاب غير السعوديين، والذين يعاملون معامة أبناء المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلاب من غير السعوديين يشمل أبناء (أفراد القبائل النازحة – مواطني دول الخليج – الجالية اليمنية – الدبلوماسيين).
وأشارت إلى أن الطلاب يمثلون المرحلة الرابعة من مراحل تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٤٤١هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تسجيل الطلاب الأجانب الذين يعاملون كأبناء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.