العثور على رضيعة ملقاة أمام إحدى الشقق السكنية بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة النزلتين التحقيق في العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ألقيت أمام باب إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الجنوبية من المحافظة.

وكانت الجهات الأمنية، قد تلقت بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان، وبعد انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، اتضح وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار.

وتبين أن عمر الطفلة نحو الشهرين ومازالت على قيد الحياة، تم طلب الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة.