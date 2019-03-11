الأرصاد تنبه بهطول #أمطار_رعدية على #نجران و #الباحة.. و #الدفاع_المدني يحذر

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
كما أصدرت الهيئة، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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