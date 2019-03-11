حجْر صحي لآلاف المهاجرين في أمريكا بسبب انتشار الأمراض

تسبّب انتشار مرض التهاب الغدة النكافية، مطلع يناير/كانون الثاني 2019 في مركز "باين براري" الأمريكي، بوضع مئات المهاجرين في الحجر الصحي.

ووصلت أعداد المحتجزين داخل مراكز المهاجرين، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستويات قياسية من الارتفاع، ما أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الفئة المذكورة من انتشار الأمراض، وما يترتب عليها من حجر صحي يحدّ من حصولهم على الخدمات القانونية.

وتُظهر بيانات إدارة الهجرة والجمارك وجود أكثر من 50 ألف مهاجر محتجزين في الولايات المتحدة حتى السادس من مارس/آذار الجاري، فضلا عن التعقيدات التي تكتنف التعامل مع انتشار العلل، مثلما حدث في مركز "باين براري"، حيث يُجرى مرارا نقل المهاجرين إلى مناطق أخرى من البلاد.

كما أن الأشخاص المعنيّين لا تظهر عليهم بالضرورة أعراض الإصابة بأمراض فيروسية حتى إذا كانت معدية.

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وأٌبلِغ مسؤولو الصحة في إدارة الهجرة والجمارك بوجود 236 حالة إصابة مؤكدة أو محتملة بالتهاب الغدة النكافية بين المحتجزين، وذلك في 51 منشأة على مدى الـ12 شهراً الماضية، مقارنة بعدم رصْد أي حالات في الفترة المتراوحة بين يناير/كانون الثاني 2016 وفبراير/شباط 2018.

وفي العام الماضي، تم تشخيص إصابة 423 شخص بالإنفلونزا و461 بالجديري المائي، ويمكن الوقاية من جميع تلك الأمراض عبر الأمصال.

في السياق ذاته، أوضح متحدث باسم الشركة الخاصة التي تدير مركز الاحتجاز في "باين براري" بموجب عقد مع الحكومة الأمريكية، أن الطاقم الطبي من المحترفين ويتّبع المعايير المُحدّدة من قبل الجهات الصحية.

وأضاف أن الرعاية الطبية المقدمة للمحتجزين تسمح برصد وعلاج واتباع الأساليب الصحية المناسبة للتعامل مع انتشار الأمراض المعدية.