كيا تكشف تكلفة النسخة الجديدة من سيارة "سول"

طرحت شركة كيا - Kia الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات طراز Soul في نسخته الجديدة للبيع والحجز عبر الإنترنت، وكشفت رسمياً عن تفاصيل تكلفة الطراز الجديد.

وأعلنت كيا عن النسخة الجديدة لطراز Soul لعام 2020 للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات الذي أُقيم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن كيا Soul متوفر بتكلفة هي الأغلى التي تشهدها هذه الفئة في تاريخ الشركة.

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وطُرح الطراز الجديد بـ6 نسخ، هم: LX وS وX-LINE وEX وGT-LINE وGT-LINE TURBO، وهم جميعاً متوفرون حالياً بالأسواق بسعر يبدأ من 18.485 ألف دولار.

وذكر موقع "موتور وان" أنه مع إضافة جميع الكماليات يرتفع سعر طراز SOUL في نسخته الجديدة ليصل إلى 30.825 ألف دولار.

ويعمل طراز كيا Soul في نسخته الجديدة بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، تتراوح قوته بين 147 و201 حصان بعزم دوران يصل لـ246 قدماً، وناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.