شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان باليمن: هناك 8 سجون سرية لميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب حقوق الإنسان فى محافظة الجوف اليمنية عن تفاصيل عدد من السجون والمعتقلات التى تستخدمها ميليشيا الحوثى فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها فى المحافظة.

وقال المكتب - فى بيان له أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم / الإثنين/ - " هناك 8 سجون تستخدمها ميليشيات الحوثى يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسى والجسدى وتفشى القاذورات والأمراض فى تلك السجون".

وأفاد البيان بأن السجون تتوزع فى مديريات : "المتون" و"المطمة" و "برط" و "الحميدات" و"خراب المراشى" و"الزاهر"، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومبانى حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان باليمن: هناك 8 سجون سرية لميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.