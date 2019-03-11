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© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye
وقال: "في طهران والسعودية وتركيا والأردن وأوروبا وفي مؤتمر القمة في شرم الشيخ كلامنا كان نفس الكلام، الكلام الذي نقلته إليكم واضح، في كل مكان نقول إن علاقتنا مع إيران مهمة جدا لنا، كما نقول للآخرين إن علاقاتنا مع أنقرة والعالم العربي مهمة للعراق وكل المنطقة".
وأضاف صالح: "مرة أخرى تصور خط سكك الحديد من إيران إلى العراق، من الخليج إلى العراق وإلى تركيا، وهذا الأمر فيه مصلحة للكل. التبادل التجاري بين شعوب دول المنطقة يجب أن نرفع الحواجز عنها، هذا ليس زمن العقوبات، إنه زمن الحركة والذهاب من بلد إلى بلد من دون أي عوائق، لكن نحن لا نزال في عالم آخر".
وتابع الرئيس العراقي: "في كل مكان وكل محفل مع الأمريكيين والسعوديين والأوروبيين والأتراك نقول إننا جزء من هذه المنطقة، ولا يمكن أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران أيضا، ما أقوله هو إن الدول المتشاطئة على الخليج يجب أن تلتئم معا".
وردا على سؤال حول "هل هناك برنامج لاجراءه زيارة إلى سوريا، قال برهم صالح: "أي عمل مطلوب من العراق لدعم الحل السياسي في سوريا وإنهاء معاناة السوريين نحن نعمل من أجل ذلك، ليس هناك برنامج الآن للزيارة، لكن هناك تنسيق عالي المستوى بين الحكومة والحكومة السورية وهناك وفود عالية المستوى تذهب وتأتي، نحن معنيون بسوريا، ماحدث في سوريا جريمة مروعة وخطيرة وواجبنا أن ننتصر لدعم السوريين لإنهاء المعاناة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: لا استقرار في المنطقة من دون إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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