روحاني يصل إلى العراق في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الرئيس حسن روحاني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأكد روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" من مطار مهر أباد قبيل مغادرته إلى بغداد، أن هدف طهران توسيع العلاقات مع بغداد، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، قبيل توجهه لزيارة رسمية إلى العراق.

وقال: "وقفنا إلى جانب الشعب والحكومة العراقية وما زلنا. وهدفنا توسيع العلاقات مع بغداد. والتبادل التجاري مع العراق يجب أن يرتفع من 12 إلى 20 مليار دولار".

وكان رئيس المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الإيرانية، برويز إسماعيلي، قال إن "الرئيس روحاني يصل صباح الاثنين، إلى بغداد وسوف يعقد محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن التعاون الإقليمي بين إيران والعراق".

والعراق هو البلد الوحيد الذي تعتمد إيران عليه ليكون منفذها إلى العالم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي قبل أن يفرض عقوبات مشددة على إيران في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.