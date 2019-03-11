شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج والمعتمرين للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قال عبدالرحمن شمس المشرف العام على المنصة الإلكترونية الموحدة للحج والعمرة ،ان هناك الخليج 365 بين وزارتي الحج والخارجية لمعالجة عملية إصدار تأشيرات الحج والعمرة للقادمين من الخارج، بحيث تكون إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للسفارات.

وأضاف شمس خلال لقائه مع برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الوضع الراهن الخاص بالحج والعمرة يحتم على القادمين من خارج المملكة التقدم لمكاتب ومنظمي ووكلاء شؤون الحج والعمرة المعتمدين ببلادهم، من أجل الحصول على التأشيرات.

وأبان أن المنصة الموحدة للحج والعمرة ستضم خدمات جديدة، بحيث تتيح للراغبين من خارج المملكة الدخول على البوابة، واستعراض حزم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، واختيار الحزمة التي يرغبون فيها، وإصدار التأشيرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى تمرير الجوازات عبر السفارات.