شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجواء إيمانية تحت الأمطار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد المسجد الحرام بمكة المكرمة مساء أمس (الأحد)، هطول أمطار تراوحت من خفيفة إلى متوسطة. ونشر عدد من مرتادي مواقع التواصل مقاطع فيديو من داخل الحرم المكي، أظهرت ھطول أمطار خفيفة على الكعبة المشرفة وصحن المطاف، وسط تواجد أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار.

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