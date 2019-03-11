إنستغرام تختبر ميزة جديدة للمشاهدة الجماعية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تختبر شبكة إنستغرام ميزة جديدة للمشاهدة الجماعية بين مستخدميها تحت اسم “Co-Watching” ضمن مكالمات الفيديو، على غرار ميزة حفلة المشاهدة الخاصة بشبكة فيسبوك، التي تتيح للمشاركين مشاهدة مقاطع فيديو سواء كانت مباشرة أو مسجلة والتفاعل مع بعضهم البعض في اللحظة ذاتها.

ومن غير الواضح ما يمكن للمستخدمين مشاهدته في وقت واحد على إنستغرام، ولكن يُعتقد أنه قد تأتي لمنح خدمة الفيديو الطويل الخاصة بإنستغرام IGTV دفعة لتحظى بقبول أكبر بين المستخدمين، أو أنها قد تأتي لتوفير جو من التسلية بين مستخدمي الخدمة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المتوفرة عليها، خاصةً أن ميزة “حفلة المشاهدة” من فيس بوك تسمح بتشغيل أكثر من فيديو معاً.

وفي كلتا الحالتين، فإن المشاهدة الجماعية قد تجعل الناس يشاهدون المزيد من الإعلانات، وتجذب المزيد من الاهتمام لمنشئي المحتوى الذين سيفوزون من خلال استغلال قاعدة مستخدمي إنستغرام الهائلة لصالحهم من خلال جعل المستخدمين يقضون وقتاً أطول على الخدمة دون إجبارهم على النشر والمشاركة.