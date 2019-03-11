امرأة إيطالية تحمِل في 15 طفلا هربا من عقوبة السجن

اتّبعت امرأة إيطالية حيلة غريبة تمثّلت بحملها في 15 طفلا، هربا من عقوبة السجن، بعد ارتكابها عمليات سرقة ونصب في الـ 16 سنة الأخيرة.

قصّة أم إيطالية مقيمة في مدينة أرديا بمقاطعة روما، تبلغ من العمر 39 عاماً، إذ حاولت تجنّب دخول السجن بالحمل في 15 جنينا إثر ارتكابها جرائم عدة، ولكنّ القضاة حكموا بضرورة أن تواجه العقوبة القانونية المناسبة، حسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وتواجه المرأة أحكاما تصل مدتها إلى 16 عاما، نتيجة مجموعة من الجرائم بحقّ ممتلكات الغير، ارتكبتها من 2001 إلى 2017 في العاصمة الإيطالية روما.

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ونفّذ رجال الشرطة الإيطالية حكم القضاة، فقد توجّهوا إلى المنزل الذي تعيش فيه الأسرة بمنطقة نيو فلوريدا التابعة لمدينة أرديا، واصطحبوا المتهمة إلى سجن ريبيبيا مع طفلها المولود حديثا.

ووفق تقارير، سمحت لها حالات الحمل المتكررة والمتقاربة، بالبقاء في المنزل مع شريك حياتها وأطفالها كل هذه السنوات، لكن يبدو أن المهلة أو الحجة قد انتهت، وانتقلت الأم إلى السجن كي تنال عقابها.

ينتظر المولود الجديد مصيرا مجهولا بعد تمضيته الفترة المسموح بها مع أمه داخل السجن، حتى يصل إلى السن القانوني لفصله عنها، بينما تم توكيل الأب لرعاية بقية الأبناء والبالغ عددهم 14 صغيرا.