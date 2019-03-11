الخليج - ياسر الحبيشي بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعامل مع الطفله والتي أُدخلت مستشفى ينبع العام والمطالبة بنقلها إلى مستشفى متخصص -بحسب ما ذُكر-. عليه تود الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بالقطاع الصحي لمحافظة ينبع ومستشفى ينبع العام أن توضح بأن الطفلة -عافاها الله- حضرت إلى طوارئ المستشفى وتم تشخيص حالتها على انها اشتباه (التهاب سحائي) وقد تم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتواصل المستشفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة.كما تؤكد الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بالقطاع الصحي لمحافظة ينبع ومستشفى ينبع العام بأن صحة وسلامة جميع المرضى من أولى الأولويات التي تحرص عليها، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة في حال وجود أي تقصير متعلق بخدمة المرضى لاسيما الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب سرعة التدخل وتقديم الخدمة الفورية. والله الموفق،

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان صحفي لصحة المدبنة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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