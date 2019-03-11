شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: شهدت إحدى الرحلات التابعة للخطوط السعودية العودة عودة مجدداً بعد الإقلاع مباشرةً؛ بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار. Advertisements وتسببت راكبة سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مرة أخرى عقب إقلاعها، بعدما فاجأت الجميع بنسيانها الرضيع في المطار. ووثّق مقطع فيديو متداول محادثة بين قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلالها قائد الطائرة التحضير لعودة الرحلة مرة أخرى؛ لإحضار رضيع نسيته أمه في المطار.

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