شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 200 حوثى بغارات جوية للتحالف العربى فى "كشر" شمال غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ما لا يقل عن 200 فرد من مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، في غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعات لهم في مديرية كشر بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت " أن التحالف العربي أعلن أنه نفذ ضربات جوية نوعية استهدف بها قطع طرق الإمداد والمقاتلين التابعين لمليشيا الحوثي في مديرية كشر وكان الهدف منها هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من المليشيا الحوثية، مضيفًا أن الضربات الجوية تركزت في جبل طل والزعاكرة ومركز المديرية، إضافة إلى استهداف الإمدادات القادمة من عمران ما أسفر عن مقتل القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري، وعدد من عناصره حيث كان يقود كتيبة الميليشيا التي تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر.

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