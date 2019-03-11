انت الان تتابع «بينهم 6 مصريين».. تعرف على ضحايا طائرة إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحطم طائرة- أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أن مواطنين من 33 دولة قتلوا جراء حادث تحطم طائرة «بوينج» التابعة للشركة وسط إثيوبيا اليوم الأحد، بينهم 3 روس و6 مصريون ومغربيان ويمني، إذ قال المدير التنفيذي للشركة، تيوولد جيبري مريام، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بخصوص الكارثة، إنها أودت بحياة 32 كينيا، و18 كنديا، و9 إثيوبيين، و8 إيطاليين، و8 صينيين، و8 أمريكيين، و7 بريطانيين، و7 فرنسيين، و6 مصريين، و5 هولنديين، و4 هنود، و4 سلوفاكيين، و3 أستراليين، و3 سويديين، و3 روس، ومغربيين اثنين، وإسبانيين اثنين، وبولنديين اثنين، وإسرائيليين اثنين.

كما قتل شخص واحد من كل من «بلجيكا، وإندونيسيا، والصومال، والنرويج، وصربيا، وأيرلندا، وتوجو، وموزمبيق، ورواندا، والسودان، وأوغندا، واليمن، وفقًا لروسيا اليوم. وذكر المسؤول، أن 4 من ركاب الطائرة كانوا يحملون وثائق الأمم المتحدة وعملية تحديد جنسياتهم لا تزال جارية. وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية