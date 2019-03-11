انت الان تتابع «بينهم 6 مصريين».. تعرف على ضحايا طائرة إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحطم طائرة- أرشيفية
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أن مواطنين من 33 دولة قتلوا جراء حادث تحطم طائرة «بوينج» التابعة للشركة وسط إثيوبيا اليوم الأحد، بينهم 3 روس و6 مصريون ومغربيان ويمني، إذ قال المدير التنفيذي للشركة، تيوولد جيبري مريام، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بخصوص الكارثة، إنها أودت بحياة 32 كينيا، و18 كنديا، و9 إثيوبيين، و8 إيطاليين، و8 صينيين، و8 أمريكيين، و7 بريطانيين، و7 فرنسيين، و6 مصريين، و5 هولنديين، و4 هنود، و4 سلوفاكيين، و3 أستراليين، و3 سويديين، و3 روس، ومغربيين اثنين، وإسبانيين اثنين، وبولنديين اثنين، وإسرائيليين اثنين.
كما قتل شخص واحد من كل من «بلجيكا، وإندونيسيا، والصومال، والنرويج، وصربيا، وأيرلندا، وتوجو، وموزمبيق، ورواندا، والسودان، وأوغندا، واليمن، وفقًا لروسيا اليوم. وذكر المسؤول، أن 4 من ركاب الطائرة كانوا يحملون وثائق الأمم المتحدة وعملية تحديد جنسياتهم لا تزال جارية. وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية
كما قتل شخص واحد من كل من «بلجيكا، وإندونيسيا، والصومال، والنرويج، وصربيا، وأيرلندا، وتوجو، وموزمبيق، ورواندا، والسودان، وأوغندا، واليمن، وفقًا لروسيا اليوم.
وذكر المسؤول، أن 4 من ركاب الطائرة كانوا يحملون وثائق الأمم المتحدة وعملية تحديد جنسياتهم لا تزال جارية.
وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
ونقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، تأكيده "وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية، معربًا عن تعازيه للعائلات التي فقدت ذويها في الكارثة.
وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الطائرة سقطت وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. ومن غير الواضح بعد أين تحطمت الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون من هذا الحادث المأساوي.
كانت هذه تفاصيل خبر «بينهم 6 مصريين».. تعرف على ضحايا طائرة إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.