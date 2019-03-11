شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء مهلة استسلام مسلحى "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، عن انتهاء المهلة المحددة لاستسلام مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر معقل له بالباغوز شرق سوريا، مؤكدة أن الوحدات المرابطة على الخطوط الأمامية تلقت أوامر بالهجوم.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" ـ إن "مهلة استسلام داعش انتهت، أصدرت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".



ولفت بالي إلى أن الهجوم سيبدأ "في أي لحظة"، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع، موضحا أنه لم يخرج أي مدني من الباغوز منذ أمس، وأن قوات سوريا الديمقراطية لم تلاحظ وجود أي مدنيين".



وأشار إلى أن الآلاف من عناصر داعش سلمو انفسهم الشهر الماضي ، مؤكدا على جاهزية القوات للسيطرة على ما تبقى من مساحات خاضعة لسيطرة داعش.