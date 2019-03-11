الجيش اليمني يستهدف تعزيزات لـ "أنصار الله" شرق الجوف

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "المدفعية استهدفت تعزيزات للحوثيين في منطقة وادي خب بمديرية خب والشعف شرق الجوف".
وأكد أن "القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، ومقتل وإصابة من كان على متنها".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أن وحدة القناصة في "أنصار الله" أعطبت آلية للجيش اليمني في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله السيطرة على عدد من مواقع الجيش اليمني بعملية هجومية في مجمع المتون غرب الجوف.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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