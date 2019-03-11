أكبر ديمقراطيات العالم تتأهب للانتخابات.. والتوتر مع باكستان يدعم مودى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تتأهب الهند، أكبر ديمقراطية في العالم ، للانتخابات العامة على وقع الاشتباكات مع باكستان، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى تكرار انتصار 2014.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الهند، الأحد، أن نحو 900 مليون ناخب سيشارك في الانتخابات العامة خلال أبريل المقبل.

وأوضحت اللجنة أن التصويت سيبدأ يوم 11 أبريل، على أن يستمر لستة أسابيع تالية، ويعتبر إعلان اليوم إشارة البدء لانطلاق الحملات الانتخابية، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان".

والإعلان عن موعد الانتخابات يعني أن حكومة مودي أصبحت الآن تصريف أعمال، ولا يمكنها بالتالي الإعلان عن سياسات جديدة، خاصة تلك التي تستلزم ميزانيات جديدة.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية في هذا البلد المتنوع ثقافيا وجغرافيا، إلا أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي، وحزب المؤتمر اليساري الميول هما أقوى حزبين متنافسين.

وتشتد المنافسه بين رئيس الوزراء اليميني نارندرا مودي أمام راهول غاندي المتحدر من سلالة غاندي-نهرو، لقيادة ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ويحق لنحو 900 مليون شخص يتوزعون من قمم الهملايا الى الصحارى حتى شواطئ المحيط الهندي الادلاء بأصواتهم لاختيار حكومة جديدة ستتولى السلطة للسنوات الخمس المقبلة في عملية ديموقراطية ضخمة.

وخلال الفترة من 11 ابريل حتى 19 مايو سيقوم الناخبون باختيار 543 نائبا في مجلس النواب الهندي "لوك سبها" الذي سيحكم البلد الأسيوي البالغ عدد سكانه 1,25 مليار نسمة من العاصمة نيودلهي، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية الأحد.

وستعلن النتائج في 23 مايو بعد اكتمال عملية فرز الأصوات، بحسب اللجنة.

مودي الأقرب للفوز



ويدخل مودي(68 عاما)، الذي حصل حزبه اليميني على الأغلبية الساحقة في انتخابات 2014، السباق من موقع قوي حيث يحظى بشعبية كبيرة، كما أن حزب بهاراتيا جاناتا يتمتع بخبرة سياسية واسعة.

ويسعى مودي، الذي يعتبره كثيرون، واحدا من أقوى رؤساء الحكومات في الهند، إلى تكرار فوز حزبه "بهاراتيا جاناتا" اليميني في غالبية مقاعد البرلمان.

وكتب مودي على تويتر "آمل في أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة تاريخية" مشجعا الناخبين الذين يقترعون لأول مرة على الإدلاء بأصواتهم بأعداد قياسية.



وينظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها استفتاء على الوعود التي أطلقها مودي منذ عام 2014، ولا سيما بشأن خلق ملايين فرص العمل وتحسين الدخل لعمال الزراعة الذين يشكلون نحو نصف القوى العاملة في البلاد.

وتظهر استطلاعات أن الحكومة لم تستطع تحقيق هذين الهدفين من وجهة نظر الهنود، إلا أن مودي ما زال يحتفظ بقوة القائد الذي لا يكل ولا يمل، ولا يتورط في قضايا فساد، وقد يكافئه الناخبون على ذلك.

وأظهر استطلاع رأي أجري بأنحاء الهند أن تحالف الحزب الحاكم سيفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان المتاحة في انتخابات 11 أبريل .

وأظهر استطلاع رأي (سي. فوتر) الذي نشرت نتائجه محطة تلفزيونية محلية ،الأحد، أن الائتلاف الذي يقوده التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة مودي بإمكانه الفوز بعدد 264 مقعدا في الانتخابات مقارنة بعدد 141 مقعدا قد يفوز بها تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر.

ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات على 543 مقعدا، ونُشرت نتائج استطلاع الرأي بعد إعلان جدول مواعيد الانتخابات.

الانتخابات أكثر صعوبة

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وسيتم نقل مقصورات الاقتراع وصناديق الانتخابات في أرجاء البلاد بسبل شتى، منها الجمال عبر صحراء راجستان، و سيرا على الأقدام في جبال الهيمالايا، وعبر القوارب السريعة في جزر أندامان.

وستجرى الانتخابات الهندية على سبع مراحل تنتهي في 19 مايو، على أن يتم فرز الأصوات خلال أربعة أيام من عملية التصويت.



وأصبحت الانتخابات الهائلة في الهند أكثر صعوبة، مع وجود قانون ينص على أن الناخب يجب أن يصوت في دائرة لا تبعد عن مكان سكنه أكثر من كيلومترين، الأمر الذي يعقد مهمة السلطات ويزيد تكاليف الانتخابات.

لا صور للجنود في الحملات

وأصدرت مفوضية الانتخابات الهندية مذكرة تطالب فيها الأحزاب السياسية بعدم استخدام صور القوات المسلحة في ملصقات حملاتها الانتخابية أو أي أشكال دعائية أخرى في الانتخابات المقبلة.

وجاءت المذكرة في أعقاب نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تظهر استخدام حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في حملته الانتخابية صور طيار حربي هندي أسير أعادته باكستان في الفترة الأخيرة بعد اشتباكات مع الهند بشأن كشمير المتنازع عليها.

وقالت المفوضية في المذكرة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني ،السبت ، إن الأحزاب السياسية يتعين أن تمتنع عن استخدام صور العسكريين في دعايتها الانتخابية إذ أن القوات المسلحة جهة "محايدة غير سياسية" في الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت المفوضية إلى أمر صادر في عام 2013 يفيد بعدم استخدام "الأحزاب السياسية والمرشحين" لصور العسكريين "بأي شكل في الإعلان/ الدعاية/ الحملات أو بأي شكل آخر فيما يتعلق بالانتخابات".

وطالبت "بالتزام صارم" بالأمر.



وأسقطت باكستان طائرة أبهيناندان فارتامان يوم 27 فبراير أثناء اشتباكات بين القوتين النوويتين بدأت بعد هجوم الشهر الماضي في كشمير أسفر عن مقتل 40 من أفراد قوات الأمن الهندية.



وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وفي إيواء متشددين أعلنوا مسئوليتهم عنه. وتنفي باكستان ذلك.

وبعد 12 يوما قصفت الطائرات الهندية ما وصفته نيودلهي بمعسكر تدريبي لجماعة "جيش محمد" التي أعلنت مسئوليتها عن التفجير الانتحاري، في قلب باكستان، في أول مرة تقصف فيها الهند أراض باكستانية خارج كشمير منذ 1971.

وأثار ذلك اشتباكات قادت إلى إسقاط طائرة فارتامان وأسره. وأطلقت باكستان سراحه الأسبوع الماضي في بادرة سلام.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإطلاق سراحه وقال إن الهند انتصرت في الاشتباكات مع باكستان. وتصاعدت المشاعر الوطنية في الهند منذ وقوع الهجوم.

وعرضت منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضمن حملة انتخابية على لافتة معلقة في العاصمة نيودلهي لوجه فارتامان إلى جانب وجه مودي وكتب عليها "بوجود مودي في السلطة يصبح ذلك ممكنا! نامو مرة أخرى في 2019" ونامو كنيه لمودي.

وتمكن مودي خلال الأسابيع الأخيرة من تعزيز أجندته القومية في الهند بعد المواجهة مع باكستان والتي كانت الأخطر منذ سنوات، بسبب الاشتباكات الأخيرة.

وكان حزب المؤتمر حكم الهند معظم السنوات التي تلت استقلالها عن بريطانيا في 1947، وفاز في انتخابات ثلاث ولايات رئيسية في ديسمبر.

