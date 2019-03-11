دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا يمكنك تفعيل الوضع المظلم في فيسبوك ماسنجر على أجهزة آبل وأندرويد

كشفت تقارير تقنية أن مستخدمي أجهزة آبل وأندرويد أصبح بإمكانهم الآن تفعيل الوضع المظلم في تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، والذي يهدف لخفض وهج الشاشة والحفاظ على العين.

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وقالت التقارير أن تفعيل الوضع المظلم أو الليلي على فيسبوك ماسنجر لا يتم بشكل مباشر عن طريق الإعدادات، بل من خلال إرسال رسالة تضم إيموجي الهلال لأي من الأصدقاء.

حيث يقوم بعدها التطبيق بنشر عدة رموز للأهلة على الشاشة، وتظهر رسالة تسأل المستخدم ما إذا كان يرغب في الانتقال إلى الوضع الليلي.

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أما إذا رغب المستخدم في العودة إلى الإضاءة العادية، فلن يكون بحاجة لتكرار هذه العملية، حيث سيمكنه فعل ذلك مباشرة من خلال إعدادات التطبيق.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الطريقة بدأت بالعمل أولًا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ثم بدأت تتوفر بعدها بأيام قليلة على أجهزة آبل التي تعمل بنظام آي أو إس.

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© alqiyady هكذا يمكنك تفعيل الوضع المظلم في فيسبوك ماسنجر على أجهزة آبل وأندرويد

ويهدف الوضع المظلم في فيسبوك ماسنجر للحد من وهج الشاشة، وحماية العين من الضوء الأزرق التقليدي الخاص بتطبيق المراسلة الشهير.

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