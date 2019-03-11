شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبدأ تسجيل الطلاب الأجانب من هذه الفئات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
بدأت وزارة التعليم، أمس الأحد، عملية تسجيل الطلاب غير السعوديين، والذين يعاملون معامة أبناء المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلاب من غير السعوديين يشمل أبناء (أفراد القبائل النازحة – مواطني دول الخليج – الجالية اليمنية – الدبلوماسيين).
وأشارت إلى أن الطلاب يمثلون المرحلة الرابعة من مراحل تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٤٤١هـ.
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