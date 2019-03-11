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«التعليم» تبدأ تسجيل الطلاب الأجانب من هذه الفئات

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

بدأت وزارة التعليم، أمس الأحد، عملية تسجيل الطلاب غير السعوديين، والذين يعاملون معامة أبناء المواطنين.

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وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلاب من غير السعوديين يشمل أبناء (أفراد القبائل النازحة – مواطني دول الخليج – الجالية اليمنية – الدبلوماسيين).

وأشارت إلى أن الطلاب يمثلون المرحلة الرابعة من مراحل تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٤٤١هـ.

 

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