 «معركة الجدار» مستمرة.. ترامب يطلب 8.6 مليار دولار  إضافية والديمقراطيون يحذرون

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوى الاستسلام فى معركته مع الكونجرس للحصول على تمويل للجدار الحدودى ، فالكونجرس وإدارة البيت الأبيض في إنتظار

معركة حامية ومفاوضات ساخنة بشأن مبالغ إضافية سيطلبها ترامب لتمويل جداره الحدودي.

وقال مسئولون مطّلعون على ما سيطلبه ترامب في ميزانية العام المقبل إنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي ، اليوم الاثنين، تمويلا إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي لترامب الأحد، أن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليار دولار في موازنة عام 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

وردًا على أسئلة قناة "فوكس نيوز" بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو "أعتقد أن ذلك سيحدث".



وأبدى المستشار الرئيسي للإدارة الأمريكية في المجال الاقتصادي، تفاؤله بشأن النمو الأمريكي، الذي قال إنه سيفوق 3 بالمئة "في 2019 وما بعدها"، مشيرًا إلى أن موازنة 2020 تنص على خفض النفقات العامة بنسبة 5%.

المبالغ الإضافية

وسيمثل هذا الطلب أكثر من ستة أمثال المبلغ الذي خصصه الكونجرس للجدار في كل من العامين الماليين الماضيين ويزيد بنسبة ستة في المئة عن المبلغ الذي أعاد ترامب تخصيصه لصالح الجدار بعد إعلانه حالة الطوارئ الوطنية هذا العام.

وقال مسئول في إدارة ترامب، طلب عدم نشر اسمه، عن طلبه بشأن الميزانية "هذا يمنح الرئيس القدرة على القول إنه أوفى بوعده بالسيطرة على الحدود الجنوبية الغربية".

وقال مسئول ثان في الإدارة "وفرنا طريقة التحرك والاستراتيجية وطلب استكمال هذا العمل بصورة نهائية. السؤال هو هل سيسمح لنا الكونجرس بإتمام هذا العمل؟".

ويرى المحللون أنه سواء قبل الكونجرس مطلب ترامب أم لم يقبله، فإن هذا المطلب قد يساعده في وضع إطار لرؤيته الخاصة بأمن حدود بلاده مع اقتراب السباق الرئاسي لانتخابات 2020 الرئاسية والتي يسعى ترامب لإعادة انتخابه فيها.

ويذكر أن شعار " ابنوا الجدار" كان من أبرز تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 ، وقد وضع بالفعل في حملة إعادة انتخابه للعام المقبل عبارة " استكملوا الجدار" وهو الشعار الذي بدأ ينتشر على اللافتات الدعائية في حملته .

مطالب التمويل

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ويتعين تمرير تشريع بهذا التمويل قبل الأول من أكتوبر الذي يبدأ فيه العام المالي الاتحادي 2020، وإلا واجهت الحكومة الإغلاق مجددا.

وقال مسئولون إنه حتى الآن تم تشييد الجدار على مسافة 179 كيلومترا سواء انتهى العمل فيها أو ما زالت تحت الإنشاء.

وفي العام المالي 2017، جرى تخصيص 341 مليون دولار لتشييد 64 كيلومترا، كما جرى تخصيص 1.375 مليار دولار لتمويل بناء 132 كيلومترا آخر في عام 2018.

وطلب ترامب في العام المالي 2019 تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونجرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.

وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار إلى 8.1 مليار دولار.

بيلوسي : ترامب يضر بمصالحنا

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ،، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، نانسى بيلوسي مساء الأحد ترامب بـ "الإضرار بمصالح ملايين الأمريكيين وخلق حالة من الفوضى على نطاق واسع في البلاد من خلال قيامه بإغلاق الحكومة الأمريكية مؤخرا بشكل اتسم بالتهور من أجل إقامة الحاجز الحدودي مع المكسيك".



وجددت بيلوسي، موقفها الرافض لطلب ترامب، تمويل بناء الجدار ، مؤكدة أن الكونجرس سيظل على موقفه حتى لو جدد ترامب إغلاق الحكومة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيلوسى قولها - في بيان مشترك مع تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي - إن هذا الحاجز الحدودي غير فعال، ومكلف للغاية، وترامب اضطر للاعتراف بالهزيمة بعد رفض الكونجرس تمويل إقامته واٌجبر أيضا على إعادة فتح مؤسسات الحكومة الأمريكية.

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تواجه تحديات في الوقت الراهن بالنسبة لتوفير فرص عمل للمواطنين في المستقبل، ومن الأفضل أن يتم إنفاق أموال الميزانية على خلق فرص للعمل ومشروعات التعمير والتعليم".

وتعتزم إدارة ترامب بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي تعهد به ترامب خلال حملته الانتخابية لوقف الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها خطرا أمنيا.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كلم، منها 1100 كلم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.



