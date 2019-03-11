الإمارات تعلو بهامات أصحاب الهمم بـ «خلوة» و«وثيقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تأسست على مبادئ تمكين أصحاب الهمم و قطعت شوطاً في تسريع دمجهم، وهي ماضية في مسيرة تهيئة الفرص لهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية في الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أعمال «خلوة الهمم» التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، وذلك تزامنا مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.

و قال سموه: «شاركت وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وبحضور أصحاب الهمم في جلسات»خلوة الهمم»، ووقعنا على وثيقة خلوة أصحاب الهمم.. واستقبلنا شعلة الأمل ضمن التحضير لفعاليات الأولمبياد الخاص.. وأعلنا عن مبادرات لتعزيز مسيرة الدمج والتمكين لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا».

وأضاف سموه: «خلوة الهمم كانت بمشاركة أصحاب الهمم أنفسهم.. ليخرجوا بأفكار ومبادرات لهم.. وينفذوها بأنفسهم.. ونحن وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية نقدم لهم كامل الدعم».

وقال سموه: «سندعم أصحاب الهمم بالمبادرات والتشريعات والسياسات.. والهدف إيصال أصحاب الهمم فوق القمم.. فهم أصحاب همم عالية.. وطموحات كبيرة.. وإرادة قوية».

وغرد سموه على تويتر: «أصحاب الهمم نستلهم منهم عزيمتنا... ونجدد من خلالهم إرادتنا.. ونشركهم في مسيرتنا... ونشاركهم في جميع مناحي حياتنا.. وبهم ومعهم نستكمل بِنَاء دولتنا»

من جانبه أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجهود حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، وتؤكد هذه الخلوة على هذا الأمر، وترسل رسالة إنسانية من الإمارات إلى كل العالم لما تحمله من معان سامية في المسؤولية المجتمعية المشتركة.

وأكد سموه أن الإمارات رسالتها عالمية لحشد الجهود في تمكين أصحاب الهمم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شاركت مع أخي محمد بن راشد.. خلوة أصحاب الهمم، رسالتنا عالمية لحشد الجهود في تمكين أصحاب الهمم، المجتمع لا يكتمل بناؤه ونجاحه إلا بمساهمة جميع أفراده.. وأصحاب الهمم لبنة أساسية فيه.. هم أصحاب إرادة وعزيمة وعطاء.. ننشد لهم واقعاً أفضل ومستقبلاً أجمل».

فيما أعلن في نهاية الخلوة عن اعتماد أكثر من 31 مبادرة وبرنامجاً وطنياً ضمنها تدعم مستقبل أصحاب الهمم وتمكن من تفاعلهم في مختلف القطاعات، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعلنا عن 31 مبادرة ضمن مسؤوليتنا الوطنية لتكثيف الجهود وحشد الطاقات من أجل مستقبل أصحاب الهمم، وهو التزام ماضون فيه لتهيئة الفرص لهم».

كما وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ضمن أعمال الخلوة على «وثيقة خلوة الهمم»، للتأكيد على أهمية الخلوة ومخرجاتها، وجدية العزم على الاستمرار في مسيرة الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم. (وام)