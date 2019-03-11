شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء مارس» يبحث تشكل الصور النمطية للثقافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من لقاء مارس، وعلى هامش بينالي الشارقة، نظمت صباح أمس، في معهد الشارقة للفنون المسرحية، جلستان حواريتان، أولاهما كانت مع الفنان والمخرج الفلبيني كيدلات تاهيميك، وشملت عرض أداء له.

ابتدأ تاهيميك حضوره على المسرح بمونودراما تمثيلية قصيرة، عبر فيها بوضوح عن منهجه القائم على القطيعة الثقافية مع الأشكال النمطية التي تصدرها الثقافة الغربية الغالبة.وفي لمحة مسرحية صعد إلى الخشبة من قلب الجمهور، وهو يرتدي زي خريج جديد من الجامعات الغربية، ويحمل في يده ورقة ملفوفة يبدو أنها تشكل بالنسبة له كما يُفهم من الحوار شهادة تخرجه، وبعد عدة جمل حوارية متداعية، يرمي بالزي الجامعي جانباً عنه، ليظهر زيه التقليدي الذي يمثل عمق مجتمعه الأصلي في الفلبين.

ثم يستحضر عدة منحوتات تعبر هي الأخرى عن بعض تجليات ثقافته الأم، وكأنه يرسم في ذهن المتلقي ذلك الصراع الذي لا ينبغي أن يهدأ، أو يستكين، من أجل نفض الغبار والإهمال والنمطية عن صورة الثقافات المحلية، وتقديمها كما هي لا كما تصورها سينما هوليوود.

بعد ذلك العرض الذي غلبت عليه الكوميديا رغم عمقه الفكري، أجرت القيمة بُت حواراً موسعاً مع تاهيميك، عن مسيرته الفنية، وعن أسلوبه المتفرد في إبراز التناقضات الداخلية التي تكمن في ذهن المثقف حين يدرس في الغرب ويعيش فيه، ويظل في نفس الوقت مسكوناً بجذور ثقافته المحلية.

وأبرز تاهيميك أنه حاول طيلة كل أعماله السينمائية الوثائقية منذ سنة 1975م، أن يقدم مفهوماً مختلفاً لصورة شعبه، وأن ينتج بشكل مختلف المكونات الطبيعية والسمات الشخصية الخاصة به، ويقدمها باعتبارها تمثل الحقيقة المغيبة، والتي لا يُسمع صداها داخل غرفة الصدى، التي هي تعبير رمزي عن المتحكمين في صناعة الإعلام والثقافة والسينما حول العالم، والمتحكمين بالتالي في صناعة صورة الآخر المختلف عنهم، وتقديمها كما يرونها وكما يريدونها، ما قد يجر تشوهاً لتلك الشخصية.

وقد تزامن الحوار، مع عرض لبعض اللقطات من الأفلام التي عمل عليها وأنتجها، فظهرت صور تمثل الفضاء التقليدي الفلبيني، وحياة المزارعين وملابسهم وعاداتهم، كما ظهرت في أكثر من مشهد وفي إشارة دلالية معبرة كاميرا تصور الحقول والمزارعين، حيث أبرز تاهيميك التأثير الذي أحدثته تلك الكاميرا في المزارعين، وكأنه يبعث برسالة مفادها أنهم لطالما انتظروا من ينتج صورتهم الحقيقية دون زيف.

وأكد تاهيميك أنه يعمل مع نجارين ذوي خبرة كبيرة في صنع التشكيلات الخشبية والمنحوتات التي تمثل البيئة الأصلية له وثقافتها العريقة، واستعرض بدايته الأولى في مشروعه السينمائي الثقافي ذاك وقال: «في البداية لم تكن لدي سوى كاميرا صغيرة».

Advertisements

وقد عبر تاهيميك عن رؤيته بالقول: «أردت أن أجد طريقاً بديلاً، فأنجزت فيلماً، تلو الفيلم، وحاولت أن أقدم رأياً من خارج غرفة الصدى، عبر تشكيلات وقصص لا تنتهي، إننا أصليون ولا بد أن ندافع عن ثقافتنا».

وتاهيميك هو أحد مناهضي مدرسة هوليوود السينمائية الأمريكية، رغم أنه حصل على الماجستير من جامعة وارتون في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1967م، وصار بعد ذلك مخرجاً مقيماً، وأستاذاً لإنتاج الأفلام المستقلة في جامعة سان فرانسيسكو سنة 1990، وفناناً مقيماً في مركز إيست ويست في هونولولو، لكنه بالرغم من كل ذلك قرر أن يتخذ منهجه ومساره الثقافي المغاير لطريقة تدريسه، والمحتوى الثقافي الذي ينتجه مكان إقامته، وتبنى مشروعه الفني الآنف الذكر، واشتغل عليه بكل جد حتى الآن، وقد استطاع أن يسجل به حضوراً عالمياً وانتشاراً كبيراً، فقد فاز فيلمه «كابوس معطر» بجائزة النقاد الدولية في مهرجان برلين السينمائي سنة 1977م، وجرى عرضه كذلك في 20 مهرجاناً من بينها بينالي فينيسيا سنة 2005.

الجلسة الثانية كانت تحت عنوان «عن العلاقة- ما وراء الجندر الثابت»، وضمت ثلاثة نماذج مختلفة في الجغرافيا والمنشأ، حيث نجد الشاعر التونسي أنيس شوشان، والذي اشتهر بمكافحته للتمييز العرقي والثقافي في بلده وفي العالم العربي ككل، إضافة إلى ليزا ريحانة والتي تمثل مزيجاً بين السكان الأصليين في نيوزيلندا والعرق الإفريقي، وكان الثالث هو الفنان الجنوب إفريقي نيو مويغانا الذي يمثل عمق إفريقيا.

ابتدأ شوشان مشاركته في الجلسة بقطعة شعرية ركزت على وضع المرأة وحقوقها في العالم العربي، وشددت على أنها ينبغي أن تحرر نفسها أولاً كي يراها الآخرون حرة، كما تعرض شوشان للنظرة الجندرية في المجتمعات العربية، والتي تبالغ في تثمين دور الرجل ومكانته على حساب المرأة، وكرر أكثر من مرة وصفه لتلك المجتمعات بأنها «ذكورية» وقال في قطعته تلك: «ثوري لتكوني في الصدارة.. لتكوني امرأة عن جدارة».

ليزا ريحانة عرضت تجربتها في استخدام التصوير ثلاثي الأبعاد من أجل بناء قصص تحاكي الماضي، وتقدم سرداً تاريخياً عن تطور مسيرة المرأة ومكانتها عند السكان الأصليين في نيوزيلندا، واعتبرت ريحانة أن تلك التقنية التي استخدمتها شجعت أولئك السكان على التعبير عن أنفسهم.

وأكدت أن مزج الخيال والحيلة بالسرد التاريخي الحي لا يؤثر فيه ولا يفقده مصداقيته، بل يضيف إليه حيوية وجمالاً مميزين.

نيو مويغانا عرض تجربة الأداء الصوتي المقتبس من اللهجات المحلية في جنوب إفريقيا، وأكد أن تلك الأصوات التي تشدو بكلمات أصيلة ولحن عريق تقدم فناً يستحق الوقوف عنده بتأمل شديد.