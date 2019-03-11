رصد كرة نارية لامعة في سماء الإمارات

أعلن المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن كاميرات شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك التقطت صوراً لكرة نارية لامعة جداً في سماء الإمارات الثلاثاء الماضي.

أوضح عودة أنه تم تصوير الكرة من خلال كاميرا فلكية متواجدة في محطة رماح وأخرى في محطة الوجن، وتبين أن الجرم السماوي الذي دخل الغلاف الجوي واحترق مسبباً الكرة النارية، كان بميل مقداره 17 درجة بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس، ووصلت سرعته لدى دخوله الغلاف الجوي إلى 67 ألف كم في الساعة، وبدأ الاحتراق على ارتفاع 93 كم من سطح الأرض في المنطقة الواقعة ما بين القوع وأم الزمول، واتجهت الكرة النارية باتجاه الشمال الغربي إلى أن انتهى الاحتراق على ارتفاع 35 كم قريباً من منطقة رزين، وهناك احتمال أن الجرم السماوي لم يحترق بشكل كلي وأن أجزاء منه وصلت صحراء الإمارات على شكل نيزك.

وأضاف: تتراوح التقديرات حول كتلة النيزك الذي وصل الأرض ما بين 2 إلى 10 جرام (بقطر 1 إلى 3 سم)، ويدرس المركز إمكانية تشكيل فريق بالتعاون مع الجهات المحلية ذات العلاقة لزيارة الموقع والبحث عن النيزك المحتمل.