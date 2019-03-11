بوتفليقة يعود والجيش يؤكد أنه من صلب الشعب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبو شهاب

أكد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المسيرات التي تشهدها الجزائر، علامة من علامات الديمقراطية التي تبنتها الجزائر بشكل كامل بهدف ترسيخ قيمها في الحياة السياسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدستور الجزائري يكفل حق الشعب في التجمهر السلمي، وهو حق مشروع ومكفول.

وقال عطية، في حوار مع ”الخليج 365”، إن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعتبر تأكيداً على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين الجزائريين، وهي فرصة تاريخية أمام القوى الحية في المجتمع لوضع اليد في اليد، لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر يكون بمستوى تطلعات أبنائها. كما أشار إلى الروابط الأخويّة المتينة التي تجمع دولة الإمارات والجزائر والتي تترجم بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، موضحاً أن قيمة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر، بلغت ما قيمته 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي ساهمت في خلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة، وتالياً نص الحوار:

الجزائر تعيش في الأيام الأخيرة أحداثاً لفتت انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي، هل لنا أن نعرف طبيعة هذه الأحداث؟

إن ما يجري في بلادي في الفترة الأخيرة هي مظاهرات سلمية تميزت بالهدوء، طالب المتظاهرون خلالها بالتغيير، وإدخال إصلاحات سياسية عميقة بهدف دعم الديمقراطية.

وتمثل هذه المسيرات في نظرنا، علامة من علامات الديمقراطية التي تبنتها الجزائر بشكل كامل بهدف ترسيخ قيمها في الحياة السياسية الوطنية، وحرية التعبير التي يكرسها الدستور وتعطي الحق للشعب الجزائري في الإدلاء برأيه بكل حرية في ظل التحلي بالسلوك الحضاري والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وهذا في حد ذاته يعتبر مكسباً من مكاسب الديمقراطية في الجزائر، ويعبر عن درجة النضج السياسي الذي أصبح الشباب الجزائري يتحلى به. ولقد أعطى المواطنون الذين خرجوا في هذه المسيرات درساً في التحضر والتحلي بالسلمية في التعبير عن المطالب، حتى صارت هذه المسيرات مثالاً يحتذى بين دول العالم في السلوك الحضاري، والتعبير عن المطالب المشروعة بطرق حضارية.

كيف كان رد فعل السلطات الجزائرية على هذه المظاهرات؟

السلطات الجزائرية وإدراكاً منها لحساسية المرحلة، خاصة وأننا على أبواب استحقاق انتخابي مهم، ووعياً منها بالمخاطر الأمنية المحدقة ببلادنا فقد كان موقفها واضحاً ومتزناً ومسؤولاً حيال هذه المظاهرات، حيث عملت السلطات ممثلة بمختلف أسلاك الأمن على التأطير الجيد والتنظيم المحكم لهذه المظاهرات، وتكييف هذه الحركة السلمية بإيجابية من أجل وضعها في إطارها الطبيعي والمتمثل في فتح المجال أمام المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بكل حرية، وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تجنب أن تؤدي هذه المظاهرات إلى إضرار بالنظام العام والمساس بممتلكات الأشخاص والحمد لله لم تسجل أي صدامات أو انزلاقات.

هل يمكن القول إن سبب خروج بعض الأطياف من الشعب الجزائري، مردّه إلى غياب لغة الحوار بين السلطة السياسية والشعب؟

لا، لا يمكن القول بذلك بتاتاً، بل بالعكس فكما سبق وأن ذكرت، فإن السلطة في الجزائر وبتكريسها للديمقراطية التي تبنتها كخيار إستراتيجي كانت وما زالت وستظل منفتحة على كل أطياف الشعب الجزائري، فالبرلمان الجزائري يضم في عضويته العديد من التكتلات السياسية المختلفة التوجّه، كما أن السلطة السياسية بادرت في 2011 بإجراء سلسلة من المشاورات السياسية مع كل أطياف المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة وهو ما نتج عنه التعديل الدستوري الذي حصل في 2016، الذي جاء بتعديلات جوهرية تمس تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومسألة الهوية بالإضافة إلى ترقية حقوق المرأة، كما أنه وعشيّة الموعد الانتخابي القادم.

فقد أبانت الحكومة الجزائرية عن انفتاح كبير في الحوار مع كافة الأطياف السياسية في المجتمع، بالإضافة إلى أن الصحافة في الجزائر حرّة ومستقلة، حيث يزخر الحقل الإعلامي في الجزائر بالعديد من القنوات التلفزيونية والجرائد العمومية والخاصة.

كيف تقرؤون فحوى رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إيداعه لملف ترشحه؟

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رسالة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جاءت استجابة لطلبات المتظاهرين والذين كان أغلبهم من فئة الشباب التي تطالب بالتغيير والعيش في كنف جزائر أفضل.

والرئيس، من خلال رسالته، حدد خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف ترتكز على تعزيز منظومة الإصلاحات وتقوية أركان دولة الحق والقانون وتكريس الإرادة الشعبية الحرة والسيدة من أجل العيش في كنف الأمن والهدوء والاستقرار. وتحقيقاً لذلك، فقد تعهد الرئيس أمام الله وأمام الشعب الجزائري بجملة من الالتزامات، إن حظي بثقة الشعب الجزائري مجدداً، بالقيام بإصلاحات جذرية من خلال تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة بعد الانتخابات مباشرة تكون بمثابة صمام أمان لمستقبل الجزائر ونقطة تحول حاسمة، تُدعى لها كل القوى السياسية الحية في الجزائر، بالإضافة إلى إعداد دستور جديد وتغيير النظام، وهذه التدابير تعتبر استجابة صادقة ومخلصة لنداء الشباب الجزائري الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية التنمية وتقديراً لما تزخر به الجزائر من طاقات شبانية.

إن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس، تعتبر تأكيداً على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين، وهي فرصة تاريخية أمام القوى الحية للمجتمع التي ستشارك في الندوة لتكاثف الجهود ووضع اليد في اليد، لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر في مستوى تطلعات أبنائها. أما الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، فستشمل كل أطياف المجتمع وخاصة فئة الشباب وستعقد بمشاركة شخصيات وطنية مستقلة توافقية يعهد لها اعتماد دستور جديد يزكيه الشعب وليس مجرد تعديلات، وسن قانون جديد للانتخابات، يستحدث آلية مستقلة لتنظيم الانتخابات، تنظيماً مستقلاً عن الإدارة وبعيداً عن أي تدخل. كما أن التزام الرئيس بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وتعهده بعدم ترشحه لها، هو بمثابة خطوة نحو تحقيق انتقال سلس بين الأجيال. فالرئيس بوتفليقة الذي كرس حياته كاملة في خدمة الجزائر من مختلف المواقع التي شغلها إبان الثورة أو بعد الاستقلال، أراد من خلال رسالته، استكمال مسيرة البناء والاطمئنان على الجزائر بوضعها في السكة الصحيحة، من خلال التزامه بالمساهمة في بناء جمهورية جديدة وفق نظام سياسي جديد من خلال ضمان انتقال سلس للسلطة في الجزائر وتسليم المشعل للأجيال القادمة.

ما هي الضمانات التي وفرتها الحكومة الجزائرية لإجراء انتخابات رئاسية شفافة حرة ونزيهة؟

تسهر الحكومة الجزائرية على وضع كل الترتيبات اللازمة والضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، من خلال ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي يمتد مسارها من يوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج. وضماناً لذلك؛ فقد قامت الدولة بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات ومنح الأحزاب السياسية والمترشحين جميع الضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق شفافية هذا الاقتراع من خلال الحق المكفول لهم لمراقبة العملية الانتخابية. كما سيتم الاستعانة ب 400 مراقب دولي لملاحظة العملية الانتخابية من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الصحافة العالمية لتغطية الانتخابات الرئاسية القادمة بكل شفافية.

كيف تنظر إلى الانتخابات المقبلة ؟

في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر ونحن على مقربة من استحقاق انتخابي مهم، والذي يمثل محطة أخرى من محطات إرساء الديمقراطية في الجزائر، نأمل أن تشكل هذه الانتخابات نقطة تحول جديدة لتكريس الديمقراطية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يعمل على إرساء دعائمها بكل تفانٍ وإخلاص، رغم كون طريقها شاقّاً وطويلاً واليوم والحمد لله، يمكن القول بكل فخر واعتزاز، إن الجزائر ربحت معركة الديمقراطية.

هل تحدثنا عن العلاقات الإماراتية الجزائرية وحجم التبادل التجاري بين البلدين ؟

في هذا الخصوص لا يسعني إلاّ أن أشيد بمتانة وجودة العلاقات الجزائرية الإماراتية والتي هي علاقات تاريخية متجذرة منذ نشأة الاتحاد والتي تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة وتوصلها إلى التوقيع على أكثر من خمسين (50) اتفاقية ساهمت كلها في ثراء الإطار القانوني الذي ينظم التعاون الثنائي بين بلدينا، وفي هذا الصدد فإنني أنوّه بالنتائج المحققة والاتفاقيات المبرمة التي توصلت إليها الدورة (14) للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية المنعقدة شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل

وسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تخص التعاون في مجالات متعددة. كما أشيد في هذا المقام بحجم التبادل الاستثماري بين البلدين؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر ما قيمته 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي ساهمت في خلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة. كما أن الروابط الأخويّة المتينة التي تجمع الجزائر بدولة الإمارات الشقيقة، تُترجَم بالزيارات المتبادَلة لمسؤولي البلدين وعلى أعلى المستويات.

بوتفليقة يعود إلى الجزائر.. والجيش يؤكد أنه من صلب الشعب