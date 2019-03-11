«بلا معنى» تفتتح مهرجان لبنان لمونودراما المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

افتتحت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في مدينة صور، الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة تزامناً مع يوم المرأة العالمي.

استهل الاحتفال بعزف موسيقي لفرقة أليسار الشبابية وعرض فيلم عن المسرح الوطني اللبناني وعرض دبكة لفرقة جمعية تيرو للفنون، وذلك بحضور وزير الثقافة اللبناني الدكتور محمد داوود داوود وشخصيات فنية واجتماعية.

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وقال وزير الثقافة «إن ما يقدمه مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون ليس فقط فناً، بل هو نضال وقضية في سبيل المسرح والسينما والفن في لبنان، ونحن نود في الوزارة دراسة هذه التجربة الفريدة والرائدة من أجل تعميمها على كافة المناطق بهف الإنماء الثقافي».

وقال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي «في يوم المرأة العالمي نحتفي برائدة من رواد المسرح اللبناني الراحلة سهام ناصر ومن خلالها نوجه التحية إلى كل النساء في العالم، ونحن بحاجة إلى المزيد من الحريات في مجتمعاتنا وإلى دعم الشباب وخصوصاً المرأة التي تصنع الفن والجمال».

وعرضت مسرحية«بلا معنى» من مصر للمخرجة منار الزين وتمثيل وسام أسامة وهي مقتبسة عن نص لميخائيل الرومان، وتجسد العلاقة بين الرجل والمرأة والحاجة المتبادلة إلى الحب والتفاهم، وبعدها أجريت مناقشة للعرض مع الجمهور وكرمت إدارة المهرجان الراحلة سهام ناصر من خلال تقديم درع تكريمي إلى شقيقها الدكتور يوسف ناصر.