وفاة فنزويليين بسبب انقطاع الكهرباء.. ومادورو: تعرضنا لهجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي 15 فنزويلياً مصابين بأمراض الكلي، بسبب عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات العلاج، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد التي تدخل اليوم الاثنين، رابع أيامها، فيما تزداد المخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.

وتحدث الرئيس نيكولاس مادورو، عن هجوم إلكتروني جديد عطل إعادة الكهرباء، بينما دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو، إلى مسيرة وطنية في العاصمة، ولم يستبعد اللجوء إلى تدخل عسكري للإطاحة بمادورو. وطالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الدولي على كراكاس، مبدية استعدادها لفرض عقوبات إضافية.

وقال فرانسيسكو فالنسيا، الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحية: «سجلنا 15 حالة وفاة، بسبب نقص الغسيل الكلوي، تسع منها مسجلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع في كاراكاس»، مضيفاً: «حالة الأشخاص الذين يُعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية. نتحدث عن توقف 95% من وحدات غسل الكلى، ويُمكن أن تصل إلى 100%»، محذراً من أن استمرار انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 10200 مريض.

وأرجع مادورو، أمس الأول، استمرار الأزمة إلى «هجوم إلكتروني جديد» منع السلطات من إعادة الكهرباء، مشيراً إلى أن التقدم الذي كان أنجز لإعادة الكهرباء بلغت نسبته 70%. وقال: «تلقينا في منتصف نهار السبت، هجوماً إلكترونياً آخر على أحد المولدات التي كانت تعمل على أكمل وجه، مما ألغى كل ما أنجزناه».

وغرق كل فنزويلا تقريباً في الظلام منذ الخميس الماضي، بسبب عطل في الكهرباء نسبته حكومة مادورو، إلى عملية تخريب في المحطة الرئيسية في البلاد. وقطع التيار الكهربائي عن كل العاصمة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل المترو، وإشارات المرور.

وأثر ذلك أيضاً في المطارات الدولية في البلاد، التي حرمتها الأزمة الجديدة من المياه والنور والاتصالات، لتؤجج حدة الصراع على السلطة بين مادورو وزعيم المعارضة جوايدو، المعترف به رئيساً بالوكالة من حوالي خمسين بلداً.

ونظم طرفا الصراع في فنزويلا تجمعات في كراكاس. ودعا جوايدو إلى مسيرة وطنية لدفع مادورو إلى مغادرة السلطة، وكرر استعداده للسماح بتدخل عسكري أجنبي. وقال جوايدو السبت، أمام مؤيديه: «أعلن عن جولة مع جميع النواب في أنحاء البلاد لحملكم على المجيء إلى كراكاس بصورة نهائية». وكرر استعداده للسماح بتدخل عسكري أجنبي استناداً إلى «المادة 187 من الدستور، عندما يحين الأوان». وبدت الحركة شبه متوقفة في فنزويلا، وأقفلت المتاجر والمدارس أبوابها، وتوقفت وسائل النقل عن العمل. وفي كراكاس وضواحيها، حيث يعيش ستة ملايين شخص، لم يعد التيار سوى فترة قصيرة، السبت. وكان عشرات المسافرين ضمن الرحلات التي ألغيت، ينتظرون الفرج في مطار مايكيتيا الدولي.

من جهة أخرى، قلل المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز، من احتمال استعداد مادورو للتفاوض بشأن تنحيه. كما دعت ألمانيا إلى استمرار الضغط الدولي على كراكاس، في ظل الوضع الحالي. (وكالات)