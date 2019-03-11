"الخليج" تتصدر الصحف العربية الأكثر قراءة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مجدداً، وفي تأكيد ريادتها بين صحف دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدرت صحيفة ”الخليج 365” الصحف الناطقة بالعربية في الدولة، مع استقطابها أكثر من 74.4% من قراء المطبوعات اليومية باللغة العربية في الدولة لعام 2018، وفقاً للمسح السنوي السادس والعشرين الذي تُجريه مؤسسة «إبسوس»، المتخصصة في سوق المطبوعات الصحفية في الإمارات.

حافظت ”الخليج 365” على موقعها الريادي بين أكثر الصحف الصادرة باللغة العربية قراءة على مستوى الدولة، ضمن التصنيفات السنوية التي بدأت منذ أكثر من ربع قرن، فيما بلغت حصة ثاني مطبوعة ناطقة بالعربية ضمن قائمة الصحف اليومية الأكثر شعبية 70.4%.

وتربعت ”الخليج 365” على الصدارة ضمن الأكثر قراءة بين قراء العربية، والأكثر موثوقية بين الصحف اليومية في الإمارات، حيث أظهر المسح أن 67% من إجمالي قراء الصحف باللغات المختلفة، يرون في ”الخليج 365” مصدراً موثوقاً للمعلومات، وهي بذلك الأولى في الموثوقية بين جميع الصحف اليومية (جميع اللغات). وحافظت الملاحق اليومية لصحيفة ”الخليج 365” أيضاً، على مراكز متقدمة بفوارق لافتة عن بقية المطبوعات، حيث حل ملحق «الخليج الرياضي» في المركز الثالث بين أكثر المطبوعات باللغة العربية قراءة في الدولة، بحصة 56.6% في 2018، وجاء «الخليج الاقتصادي» في المركز الخامس بين أكثر المطبوعات اليومية قراءة بحصة 54.9%. وجاءت صحيفة ”الخليج 365” في الصدارة بين القراء المواطنين بحصة 71.7%، كما كان لها نصيب الأسد بحصة بلغت 75.7%، من المقيمين العرب.

ستحوذ «الخليج الرياضي» على حصة 50% من القراء المواطنين، و62% من العرب المقيمين.

ووصلت حصة «الخليج الاقتصادي» إلى 48% من القراء المواطنين، و60.4% من المقيمين العرب.

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4033 شخصاً العينة

شمل مسح «إبسوس» عينة من 4033 شخصاً في الإمارات، وأظهر أن صحيفة ”الخليج 365” هي ثاني أكثر المطبوعات اليومية شهرة بين القراء بجميع اللغات في الدولة (Awareness) بحصة 61%، تسبقها صحيفة ناطقة بالإنجليزية.