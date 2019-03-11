خطة «إسرائيلية» تستهدف مصلى «باب الرحمة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحمت قوات الاحتلال أمس الأحد، مصلى باب الرحمة وأخذت قياساته والتقطت صوراً داخله، بالتزامن مع تدنيس مستوطنين باحات الحرم القدسي، واستشهد شاب فلسطيني في معبر بأريحا، وهدمت جرافات الاحتلال بركسات في الخليل، في وقت شرع مستوطنون إلى توسعة مستعمرة ايتسهار وسرقوا أتربة قرية جالود،وشنت الطائرات «الإسرائيلية» غارات على قطاع غزة وتعرض المزارعون لإطلاق نار، فيما اعتقل صيادون في عرض بحر غزة.

وقال مصدر فلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، وقامت بتصوير جدرانه الداخلية، وأخذت قياسات المبنى. وتصدى أحد حراس الأقصى للجنود بحذائه ومنعهم من الدخول إلى المصلى مرة أخرى، وتمركزت القوات عدة دقائق على بابه ثم انسحبت من المكان.

واقتحم 129 مستوطنا وطالبا من المعاهد الدينية المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولة في ساحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وجددت جماعات الهيكل المزعوم، دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى الخميس المقبل.

واعتقلت قوات الاحتلال فتيين مقدسيين فور خروجهما من المسجد الأقصى.كما أعلن جيش الحرب اعتقال ستة فلسطينيين بالضفة الغربية.

واستشهد شاب فلسطيني (22 عاماً) فجر أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال على حاجز عسكري في الطريق (90) بمنطقة غور الأردن في أريحا. وأبلغ الارتباط الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد سلامة صلاح سلامة كعابنة بعد إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا. ونصب مستوطنون تحت حراسة جيش الاحتلال، ظهر أمس الأحد، 20 بيتا متنقلا في منطقة اللحف في قرية حوارة لتوسيع مستوطنة «ايتسهار» جنوب نابلس في خطوة فعلية لمصادرة المزيد من الأراضي في المنطقة. كما قام مستوطنون آخرون بتجريف أكثر من 15 دونماً من أراضي قرية جلود جنوبا، وسرقوا الأتربة ونقلوها إلى البؤر الاستيطانية القريبة من المنطقة، لإقامة حدائق، كما قاموا بوضع خط مياه جديد في هذه المنطقة لصالح البؤر الاستيطانية وهي: «احيا وياش كودش وكيدا».

وهدمت قوات الاحتلال، صباح الأحد، بركسات تستخدم لتربية الدواجن، واقتلعت عشرات الأشجار في منطقة أبو سواد المقابلة للبؤرة الاستيطانية «بيت البركة» قرب مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وأعلن جيش الحرب «الإسرائيلي» أن طائراته شنت غارات على مواقع لحركة حماس في غزة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع: إن «التصعيد العسكري المتكرر يوميا على قطاع غزة يعبر عن أزمة داخلية ل «إسرائيل» وتعمدها تصدير أزماتها تجاه القطاع قبيل انتخاباتها البرلمانية» المقررة الشهر المقبل. واعتقلت زوارق الاحتلال، اثنين من الصيادين ببحر شمال قطاع غزة، كما أطلقت أبراجه العسكرية النار صوب أراضي المزارعين الفلسطينيين شرقي مدينتي رفح وخان يونس دون وقوع إصابات.

(وكالات)