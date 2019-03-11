محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ترسخ التنمية الشاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الأعضاء الجدد في المجلس.

وقد أدى اليمين القانونية بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وهنأ سموه، أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجدد على الثقة التي أولتهم إياها القيادة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما أعرب سموه عن شكره إلى الأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عضويتهم في المجلس، والتي أسهمت في دعم مسيرة التقدم في الإمارة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة، مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على الأداء المتميز والابتكار والإبداع والمرونة والعمل بروح الفريق الواحد.. موضحاً أن الارتقاء بالأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية يعد أولوية في تحقيق رؤية الإمارة والإسهام في سرعة إنجاز الأهداف المرجوة في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مستمرة في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة التي لا تقتصر على جانب دون غيره، وإنما تسير بالتوازي في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.. مضيفاً أن التقدم والتطور ليس حكراً على دول بعينها وإنما هو حق لجميع الدول متى امتلكت الإرادة القوية والعزيمة الصادقة وتسلحت بالعلم والمعرفة وآمنت بقدرات أبنائها واستثمرت فيهم.

وقال سموه: «نسعى إلى تحقيق نقلة استثنائية في العمل الحكومي والخدمات التي تقدمها الدوائر لدفع عجلة النمو والتقدم في الإمارة وصولاً إلى المراكز المتقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم».

ثم التقطت الصور الجماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي الجدد.

حمدان بن زايد: العمل متواصل

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عبر «تويتر» أمس: «بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن زايد ومتابعة هزاع بن زايد، يواصل أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الارتقاء ببرامج التنمية الشاملة، كل التوفيق لهم فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة في دفع عجلة النماء وتطوير الخدمات المقدمة، وأهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة الإنجازات المتواصلة».

(وام)