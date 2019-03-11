الوحدة يستضيف الاتحاد جدة بشعار التعويض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

يستضيف الوحدة فريق الاتحاد جدة السعودي في الساعة السابعة من مساء اليوم بحثاً عن تصحيح مساره في دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية، ويعول «العنابي» على تحقيق الفوز وتعويض خسارته في مباراة الجولة الأولى أمام لوكوموتيف الأوزبكي الأسبوع الماضي.

يخوض الوحدة المباراة برغبة كبيرة في العودة إلى قطار المنافسة الآسيوية واعتبار ما حدث في طشقند كبوة جواد، ويعزز من حظوظ ممثل الإمارات استعادة الثنائي اسماعيل مطر كابتن الفريق الذي عانى حمى خفيفة أبعدته عن اللقاء الأول في طشقند، والمدافع سالم سطان العائد من الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة يحيى الغساني الذي دخل إلى قائمة الفريق الآسيوية بدلاً عن المغربي باتنا.

وعمل الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى وأدت إلى خسارة الفريق بهدفين دون مقابل، وحرص تين كات على تجهيز جميع اللاعبين في التدريبات الأربعة التي أداها الفريق في العاصمة أبوظبي على المستوى الفردي والجماعي بالتركيز على الجانب الدفاعي الذي كان المدخل الأساسي للخسارة في طشقند.

كما ركز تين كات على الجانب الهجومي خاصة أن الفريق أضاع عدداً كبيراً من الفرص، لو استثمر بعضها لخرج بنتيجة أفضل، خاصة في الشوط الأول الذي أهدر فيه 3 فرص محققة، إلا أن غياب التركيز لعب دوراً في عدم تسجيل الفريق في المباراة، وهو ما يأمل أن يعوضه أمام «العميد» السعودي اليوم.

وفي الجانب الآخر يدخل الاتحاد السعودي للمباراة منتشياً بانتصارين الأول في البطولة نفسها أمام الريان القطري والثاني في الدوري السعودي أمام الفيحاء، ويسعى إلى مواصلة انتفاضته القوية.

من جانبه أكد الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الوحدة على أهمية المباراة من أجل التعويض وقال «الوحدة سيخوض مباراة مهمة من أجل التعويض وحصد أول ثلاث نقاط للاستمرار في البطولة»، مشيراً إلى أنه يعرف فريق الاتحاد وسيقوم الفريق بما عليه لتحقيق الفوز.

وعن صحوة الاتحاد وتفوقه التاريخي على الوحدة قال «أعلم أن الوحدة لم يفز على منافسه ولكني لا أنظر للماضي ونتطلع للمستقبل، والاتحاد كان محظوظاًً أمام الريان، ونسعى إلى تحقيق الفوز».

وعن تصحيح أخطاء مباراة لوكوموتيف قال «كانت لدي اخطاء شخصية أمام لوكوموتيف في أول 25 دقيقة وأتحمل كل الأخطاء وسنقوم بتصحيحها في مباراة الاتحاد».

وأضاف «نصنع العديد من الفرص ونصل إلى مرمى المنافس واجتهدنا في التدريب لاستغلال كل الكرات العرضية والطولية ونتمنى قليلاً من الحظ لنحسن هذه الوضعية».

وأشار تين كات إلى أهمية أداء مباراة جيدة وقال «المباراة على ملعبنا ويجب إسعاد الجمهور وأرى الجميع يعمل بجهد كي نقدم كل ما بإمكاننا ونتمنى ان نرى الجمهور في المدرجات».

من جانبه أكد الكوري الجنوبي شانغ ريم أن جميع اللاعبين يدركون قيمة وأهمية المباراة والجميع جاهز من أجل تحقيق الفوز وقال «هي مباراة مهمة بالنسبة لنا وعلينا استغلال عاملي الأرض والجمهور ونحتاج للنقاط من أجل التعويض».

أما التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد السعودي فأشار إلى انه يعرف أهمية المباراة، ويتطلع إلى الفوز الثاني في البطولة وقال «خضنا مباراة صعبة قبل يومين (أمام الفيحاء) ونتمنى أن يكون لاعبونا جاهزين للمباراة وبالتأكيد نحن نبحث عن الفوز».

وعن طموحات الاتحاد في البطولة قال :علينا ان نواصل في نفس الطريق وبنفس الأداء الذي كنا عليه في الثلاث مباريات الماضية، نحن نحارب على جبهتين الدوري والآسيوية ولكن بالتأكيد الدوري أكثر أهمية.

وأوضح ان الوحدة فريق جماعي وليس بالفريق السهل وعلى لاعبيه التركيز وفرض أسلوبهم على المنافس.