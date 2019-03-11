ورشة قراءة في هيئة الشارقة للكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت هيئة الشارقة للكتاب، ورشة عمل قرائية للأطفال بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، في إطار سعيها إلى الدمج بين الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وأقرانهم غير المكفوفين، وإثراء معارفهم، وتعزيز قدراتهم اللغوية والإبداعية.

وقدّم الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة بالشارقة، خبراء متخصصون من الجمعية عرضوا خلالها قراءات متنوعة لمجموعة مختارة من العناوين الثقافية والمعرفية لكتب الأطفال بطريقة البرايل، حيث تضمنت القراءات شروحات خاصة عن طبيعة الكتب رافقها استعراض لمضامينها وقيمها بشكل تفاعلي.

وحول أهداف تنظيم الورشة أشارت خولة المجيني، مديرة المعارض والمهرجانات في الهيئة إلى أن شهر القراءة مناسبة مهمة لتفعيل دور الكتاب وترسيخ ثقافة القراءة في نفوس الأجيال الجديدة لاسيما أصحاب الإعاقات البصرية الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الكتب المدعمة بطريقة البرايل، مؤكدة سعي الهيئة إلى توفير المناخ الأمثل للأطفال المكفوفين للاستفادة من الكتب ومشاركة نظرائهم المبصرين متعة القراءة والمطالعة.

وتابعت المجيني:«تحرص الهيئة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها إلى تعزيز وعي الأجيال الجديدة ودعمهم بحزمة من المعارف والخبرات اللازمة التي تصقل مهاراتهم وتطور قدراتهم الفكرية والإبداعية لإيمانها بأن التنشئة الصحيحة للأطفال استثمار أساسي يخدم مسيرة النهضة المجتمعية بأكملها».