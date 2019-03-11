إسرائيل تشارك في بطولة أولمبياد بأبو ظبي

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© Sputnik . Vlademir Astapkovich
وأضافت القناة بأن "الوفد الإسرائيلي يضم ٢٥ رياضيا.
وسيتنافسون في السباحة، كرة السلة، جودو والبولينج".
وأوردت القناة في تقريرها بأن "إسرائيل حصدت قبل ٤ سنوات على ٦٢ ميدالية في المباريات ذاتها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية".
كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وهو يودع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في البطولة.
يذكر أن في أكتوبر العام الماضي، شارك لاعبون إسرائيليون في بطولة دولية في أبو ظبي مع رفع العلم الإسرائيلي، وبحضور وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف.
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