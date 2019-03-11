ليبيا.. قوات تابعة للوفاق تعلن حالة الطوارئ والنفير بسرت

طرابلس /وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق حالة النفير والطوارئ واستدعاء كافة وحداتها العسكرية الاحتياطية على خلفية تقدم قوات تابعة لحفتر جنوب مدينة سرت (شمالي البلاد).

وأضاف بيان القوة المنشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" أن "قواتها قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة، وبأنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها".

وأوضحت بأن "ما تقوم به قوات حفتر من استفزاز للقوة لأكثر من مرة هو مرفوض تماما ولن نقف موقف المتفرج".

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وأكدت القوة بأن "أي محاولة اعتداء على المدينة هو بمثابة إعلان حرب ستكون عواقبها كارثية ونحن مستعدون لها".

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع مصورة لتجول دوريات تابعة لقوات حفتر في البوابة الجنوبية بسرت (450 كلم شرق طرابلس).

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.