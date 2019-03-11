الان تتابع “الصحة” تحذر من الإكثار من الملح وتوضح البدائل (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت وزارة الصحة تنبيهًا بشأن مخاطر الملح، ودعت إلى استبداله بالليمون والمنكهات الطبيعية. وقالت في تغريدة على “تويتر”، إن الإكثار من الملح من الممكن أن يسبب أمراضا خطيرة منها ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. Advertisements

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