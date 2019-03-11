دراسة أمريكية: وعي الشخص يستمر في العمل بعد موته

كشف الدكتور "سام بارنيا" وفريق عملها في كلية الطب بجامعة لانغون، عن قيامهم بدراسة العديد من الدراسات التي نشرت في أوروبا والولايت المتحدة، بشأن الأشخاص الذين عانوا من السكتة القلبية،وعادوا للحياة مرة أخري، ويصفون مشاهدتهم الأطباء والممرضات الذين يعملون حولهم ، كما يصفون وجود وعي بالمحادثات الكاملة ، من الأشياء البصرية التي كانت مستمرة ، والتي لم تكن مفهومة لهم أثناء توقف قلبهم عن العمل.

وأوضح "سام"، أنه هناك العديد من تجارب تجربة الاقتراب من الموت التي تم الإبلاغ عنها حيث شاهد الناس الضوء ، أو كانوا قد طافوا فوق أجسامهم ، يراقبون بينما يعمل الأطباء لإبقائهم على قيد الحياة ، أو يشاهدون والديهم يبكون في غرفة الانتظار، مشيراً إلى أن الموت بالمعنى الطبي ، هو عندما يتوقف القلب ويقطع تدفق الدم إلى الدماغ.