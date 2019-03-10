دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع جوجل تؤكد تطوير خدمة جديدة لبث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن براءة إختراع لوحدة تحكم في الألعاب من جوجل تشير إلى اللمحات الأولى لخدمة بث الألعاب المرتقبة من عملاق البحث.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط جوجل لإطلاق خدمة جديدة لبث الألعاب عبر Chromecast، وفي تسريبات جديدة اليوم رصدت براءة إختراع لشركة جوجل في وحدة تحكم في الألعاب تشير التوقعات إلى أنها تأتي لاحقاً لدعم خدمة بث الألعاب الجديدة.

من جانب أخر تستعد شركة جوجل لعقد مؤتمر لاحقاً خلال هذا الشهر دون الكشف عن تفاصيل هذا المؤتمر، على أن يأتي مؤتمر الشركة خلال فعاليات مؤتمر مطوري الألعاب، لذا من المتوقع أن تكشف جوجل عن الملامح الأولى عن خدمة الألعاب والإعلان عن الخدمة رسمياً.

ولقد أشارت التسريبات السابقة أيضاً إلى أن خدمة بث الألعاب التي تطور من جوجل حالياً، تحاكي خدمة الألعاب من Netflix، كما أنها ترتكز على تقنية طورت من جوجل خلال العام الماضي.

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ومن المقرر أن يأتي تصميم وحدة التحكم في الألعاب التي جاءت في براءة إختراع جوجل لتنبيه اللاعبين لتوفر الألعاب، أو عند تلقي المستخدم دعوة للإشتراك في الألعاب، أو عند تلقي طلبات المحادثات مع لاعب أخر.

كما يكشف تخطيط وتصميم وحدة التحكم في الألعاب عن مجموعة الأزرار التي ستدعم اللاعب، مع عصا التحكم وأيضاً أزرار d-pad، كما يشير الرسم التوضيحي لبراءة الإختراع إلى زر مخصص لميكروفون حيث تشير التوقعات إلى أنه يعود للمساعد الإفتراضي، لكن من المنتظر الكشف عن تفاصيل أكثر دقة في مؤتمر جوجل القادم.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع جوجل تؤكد تطوير خدمة جديدة لبث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.