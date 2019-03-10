شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع مسئول بموريشيوس العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن، العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، تطرق إلى بحث الموضوعات ذات الشأن المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع مسئول بموريشيوس العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.