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وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع مسئول بموريشيوس العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن، العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء أن اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، تطرق إلى بحث الموضوعات ذات الشأن المشترك.

 

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