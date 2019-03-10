سفير مصر لدى إثيوبيا يؤكد وفاة 6 مصريين في حادث الطائرة

وأضاف السفير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بحزن عميق لهذه الخسارة المأساوية وأتقدم بأعمق تعازي وتعاطفي مع عائلاتهم وأصدقائهم"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" المصرية.

© REUTERS / TIKSA NEGERI

وأشار السفير إلى أنه "عقدت غرفة عمليات على الفور لتوفير المساعدة القنصلية اللازمة".

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

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وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.