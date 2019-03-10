شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة وغبار وأتربة بعدة مناطق غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على عدة مناطق يوم غدٍ الاثنين، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية سماءً غائمة جزئياً، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.

كما توقعت الأرصاد، أن تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.